Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emsal olacak kararla bütün hastanelerdeki fark ücretine itiraz eden vatandaş, fazla ödediği bedeli geri alabilecek. Söz konusu olay Kayseri’de yaşandı. Yaklaşık 2 ay önce bir hastaneye giden D.Y. isimli hasta bir hastaneye gitti ve 933 lira 60 kuruş fark ücreti ödedi. Bu bedelin, gerçek tedavi bedelinin 10 katı olduğunu iddia eden hasta, Kayseri Kocasinan Kaymakamlığı bünyesindeki Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. 2 ay süren işlemlerin ardından tüketici, haksız bedelin iadesine hak kazandı. Tüketiciler Birliği (TB) Genel Başkanı Mahmut Şahin, bu kararın emsal olacağını belirterek “Hastaneler vatandaştan yasal sınırlar içinde ancak yüzde 200 fark alabilir. Bu karar emsal olacak, tüketiciler farklı bedellerin iadesini isteyecek” dedi.

Farkı geri almanın yolu

¥ Tüketici özel hastaneye gitmeden önce internetten Sağlık Uygulamaları Tebliğinden, yaptıracağı işlem için istenen ücreti araştıracak.

¥ Ardından hastaneye gittiğinde kendisinden istenen tutarla bu bedeli karşılaştıracak, fazla ücret halinde faturasıyla SGK’ya başvuracak.

¥ SGK fazla ücret aldığını tespit ederse, hastaneye ceza kesecek.

¥ Tüketici, SGK’nın para cezası kestiği kararın kopyasını alıp Tüketici Hakem Heyetine, tutar 3 bin 600 lirayı aşıyorsa Tüketici Mahkemesine giderek ücretin iadesini sağlayacak.

¥ SGK bu belgeyi vermek istemiyorsa, tüketici bu belge için de Hakem heyetine başvurabilecek.