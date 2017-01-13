Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya ile yaşanan uçak kriziyle birlikte 275 milyon dolarlık zarara uğrayan domates üreticiler kayıplarını Orta Doğu ülkeleri ile telafi edecek. Üreticiler Türk Hava Yolları’nın (THY) sağlayacağı kargo desteğiyle Dubai ve Katar’a 200 milyon dolarlık domates ihracatı gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm Yanmaz, Türkiye’de 6 bin dekarlık modern seralarda yıllık 200 bin ton üretim yapıldığını söyledi. Üretimin yüzde 90’lık bölümünü oluşturan domatesin, başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere çevre ülkelere ihraç edildiğini belirten Yanmaz, uçak krizine kadar en büyük pazarın ise Rusya olduğuna işaret etti. Rusya’nın, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesine rağmen halen sınır kapılarını Türk domatesine açmadığını ifade eden Yanmaz “Rusya’nın ithalatı durdurması sektörümüze 275 milyon dolarlık kayıp getirdi. Bunu Orta Doğu pazarı ile aşmayı hedefliyoruz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı yetkilileriyle hava kargo konusunda görüşme yaptık. Daha sonra THY Genel Müdürü ile toplantı gerçekleştirildi. THY’nin sağlayacağı kargo desteğiyle Dubai ve Katar’a 200 milyon dolarlık domates ihracatı yapacağız. Üreticilerimizin hava kargo sayesinde tedirginlikten kurtulacağını değerlendiriyoruz” diye konuştu. Orta Doğu pazarında ürün fiyatlarının yüksek olduğunu bildiren Yanmaz, hava kargoyu etkili kullanan Hollanda’nın Türkiye’den aldığı domatesi paketleyerek Dubai’ye gönderdiğine işaret etti. Yanmaz, Türkiye’nin lojistik gücünü artırması halinde bunun tarımsal ihracata da yansıyacağına dikkati çekti.