Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapalıçarşı'da 3,7760 liradan alınan dolar 3,7780 liradan satılıyor. 4,0090 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,0110 lira olarak belirlendi.Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7980 lira, avronun satış fiyatı ise 4,0400 lira olmuştu.

Piyasalarda son durum

08:55 TL varlıklarda günün ilk işlemleri

Çarşamba akşamı tarihi rekorunu 3,9422'ye taşıyan Dolar/TL dün Merkez'in repo ihalesini karşılamaması ve Bloomberg'te kaynaklara dayandırılan bi haberde doğrudan döviz satımı müdahalesi olasılığına yer verilmesi ile sert geriledi.

3,7491'e kadar gerileyen kur bu sabah 3,7750'de TL dolar karşısında dünkü kapanışa göre yüzde 0,51 değer kaybediyor.

Euro/TL ise 4,01'de TL'nin euro karşısında değer kaybı yüzde 0,55

Sterlin ise Çarşamba günü yaşanan satış dalgasında TL karşısında 4,7735'e kadar yükselmişti. Son kotasyon 4,5920'de. TL'nin düne göre değer kaybı yüzde 0,50

Dün BIST 100 endeksi günü yüzde 4,15 yükselişle 80 bin 891 puandan günü tamamladı.

Türkiey ETF'i ise ABD işlemlerinde yüzde 5,74 değer kazandı. Gelişen piyasalar ETF'i ise sadece yüzde 0,44 yükseldi.