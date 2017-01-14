Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uygulamanın başladığı günden itibaren 23 bin 940 kişi, çeyiz hesabına müracaat etti. Çeyiz Hesabı’nın ilk ödemesi ise 2019’da yapılacak. Çeyiz Hesabı uygulamasından Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi, 27 yaşından önce ilk evliliğini yapacaklar yararlanabiliyor. Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin öncelikle Türk vatandaşı olması ve Türkiye’deki bir bankada hesap açtırması gerekiyor. Uygulamadan faydalanabilmek için 3 yıl düzenli ödeme yapma şartı bulunuyor. Hesaba aylık en az 100, en fazla ise bin lira yatırılabiliyor. Gençler ödemelerini aylık ve 3’er aylık periyotlarda yapabiliyor.