Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsan hayatına son dönemde giren en önemli teknolojik yeniliklerden biri insansız hava araçları (drone) oldu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de kayıtlı “drone” sayısı 8 bin 349’u, kullanıcı sayısı 11 bin 839’u buldu. Güvenlik, arama-kurtarma gibi alanlarda ‘drone’lardan etkin biçimde yararlanmaya başlayan Türkiye, son zamanlarda emlakçı ve arıza tespit eden ‘drone’larla da tanıştı. Örneğin temel aşamasındaki 30 katlı binanın 25. katından gayrimenkul almayı düşünen bir müşteriye, drone kullanarak o katın manzarası gösteriliyor. Böylece alıcının kafasındaki “Manzaram nasıl olur” sorusu cevap buluyor. Ayrıca elektrik hatlarındaki arızaların giderilmesinde ‘drone’lardan yararlanılmaya başlandı. Arızaların yeri ve türü daha hızlı tespit edilir hale geldi. ‘Drone’lar böylece karanlıkta geçen sürelerin azalmasında önemli rol üstlendi. Aynı zamanda çiftçilere, nöbet tutan koruculara garsonluk yapan ve kaçan kurbanlık hayvanları takip eden ‘drone’lar da kullanılıyor.