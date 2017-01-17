Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın, Alman Bild gazetesine verdiği röportaj Alman otomobil üreticilerini sarstı. ABD topraklarında otomobil üretmedikleri için sertçe eleştirdiği Alman otomobil üreticilerini yüzde 35'lik gümrük vergisiyle tehdit eden Trump'ın röportajının ardından BMW, Daimler ve Volkswagen'in hisseleri büyük düşüşler yaşadı. Her üç otomobil üreticisi de ABD pazarına araç ihraç etmek için, üretim maliyetlerinin daha düşük olduğu Meksika'daki fabrikalara büyük yatırımlar yapmıştı. "Meksika'ya bir fabrika inşa ediyorsanız ve yüzde 35 vergi olmadan ABD'ye araba satmayı planlıyorsanız, o zaman bunu unutabilirsiniz" diyen Trump, otomobil üreticilerinin bunun yerine fabrikalar inşa etmek zorunda kalacaklarını belirtti.

ÜÇ FİRMA DA YATIRIM YAPACAK

2016 Haziran ayında BMW, 2019 yılına kadar 150 bin otomobil üretmek için Meksika'ya 2.2 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Daimler, Meksika'daki 1 milyar dolarlık bir yatırımla 2018'de Mercedes-Benz araçlarını monte etmeyi planladığını kaydetti. Geçen yıl Volkswagen'in Audi markası Meksika'da 150 bin araç üretim kapasitesiyle 1.3 milyar dolarlık üretim tesisi açtı.