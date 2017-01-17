Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En az 1 milyon dolar tutarında taşınmazı, tapu kayıtlarına “3 yıl satılmaması” şerhi koydurarak satın aldığı ilgili kurumlarca tespit edilen yabancılara Türk vatandaşlığı verilmesine ilişkin kararın geçen hafta Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından, gözler bu yatırımcılara çevrildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, özellikle Körfez ülkeleri ve İngiltere’deki yatırımcıların tercihi olan Türkiye’de son 10 yılda 8 bin 796 parsel (arsa, bağ, bahçe, tarla vb) ve 102 bin 745 konut, 121 bin 524 yabancıya satıldı. Genel Müdürlüğün 2016 verilerine göre ise 21 bin 178 yabancı uyruklu, bin 912 parsel ve 19 bin 91 konut satışıyla Türkiye’de taşınmaz sahibi oldu. Ayrıca yabancılar geçen yıl, önceki senelerde edindikleri bin 15 taşınmazı elden çıkardı. Mülk edinimi konusunda Türkiye’yi tercih edenlerin başında sırasıyla Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Afganistan ve İngiltere vatandaşları geliyor. Bu kapsamda geçen yıl Iraklılara 3 bin 459, Suudi Arabistanlılara bin 642, Kuveytlilere bin 640, Afganlara bin 518, İngilizlere ise bin 298 taşınmaz satışı gerçekleştirildi. Yabancılar, geçen yıl İstanbul’dan 6 bin 411, Antalya’dan 4 bin 971, Bursa’dan bin 344, Aydın’dan bin 287, Yalova’dan ise bin 31 taşınmaz edindi.