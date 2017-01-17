Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İHA, başarılı yayınlarıyla Davos’un da yıldızı olacak. Dünya medyasının en çok tercih ettiği yayıncı kuruluş olan İHA, bu sene de Al Jazeera Arapça ve İngilizce, RTL, Belgium, Bloomberg, Sky 24, İtaly, TRT, NTV, CCTV ve Afrika EN TV gibi önde gelen televizyonların yanı sıra, birçok uluslararası kuruluşa da Davos’taki yaşananları 21 kamerayla dakika dakika ulaştıracak.

Aynı anda 5 TV’ye yayın yapabilen canlı yayın araçları, mobil uydu vericiler, internet canlı yayın ekipleri, fly-away sistemleri ile iki ay öncesinden Davos’a giden İHA’nın prodüksiyon ekipleri, tüm hazırlıklarını tamamladı.

İhlas Haber Ajansı, Davos’ta 2 katlı bir binayı canlı yayınlar için stüdyo ve çalışma ofislerine dönüştürdü. İHA-Avrupa’nın deneyimli haber ekipleri de yine röportaj, fotoğraf ve özel haberleriyle Davos’u dünyaya taşıyacak.