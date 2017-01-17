Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın ekonomik ve siyasi sorunlarının masaya yatırılacağı Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Davos’ta bugün başlıyor. 100’den fazla ülkeden yaklaşık 3 bin siyasetçi ve iş dünyasının liderlerinin katılımıyla başlayacak olan zirvede, 400’den fazla oturum yapılacak ve başta Suriye krizi, dünyadaki çatışmalar ve ekonomi odaklı birçok konu masaya tartışılacak. Bütün dünyanın problemi olan ‘düşük büyüme’nin ekonomi çevrelerince en yoğun konuşulan konular arasında olması bekleniyor. 30’dan fazla devlet başkanı ve başbakanın iştirak edeceği toplantılarda bulunacağını bildiren Şi Cinping, Çin’in Davos’a katılan ilk devlet başkanı olacak.

TRUMP: DAVOS’A GİTMEM

20 Aralık’ta görevi devralacak olan ABD Başkanı Trump zirveye katılmayacağını bildirirken, İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko ve Rusya Başbakan Yardımcısı Olga Golodets de katılımcılar arasında bulunuyor. Türkiye’den Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılacağı zirveye çok sayıda Türk iş adamı da katılım bildirdi.

ÜST DÜZEYDE GÜVENLİK

Davos kasabasına gelen herkes X-Ray cihazından geçiriliyor. Yollar diplomatik geçiş üstünlüğü verilen araçlara tahsis edildi. Kongre merkezleri dikenli telle çevrilirken, bütün çatıların üzerinde mevzilenen keskin nişancılara gerektiğinde ‘vur’ emri verildi. Devlet başkanları ve gelen konukları korumak için güvenliğe ayrılan bütçenin 8 milyon avro olduğu belirtildi.

Dünyanın yarısı 8 zenginin elinde

Davos öncesinde rapor yayınlayan uluslararası yardım kuruluşu Oxfram, 8 milyarderin servetinin, dünya nüfusunun yarısının varlığına eşit olduğunu açıkladı. Rapora göre Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in başını çektiği milyarderlerin sahip olduğu 426 milyar dolarlık servet, dünya genelinde 3,6 milyar kişinin varlığına karşılık geliyor. Oxfam, gelir eşitsizliğinin giderek artmasında vergi kaçakçılığı, üreticilerin büyük şirketler tarafından sömürülmesi, patronlar ve üst düzey yöneticileri daha da zenginleştirmeye yönelik çabaların büyük rol oynadığına dikkati çekti.

Gelecek 20 yılda ise 500 kişinin 2,1 trilyon dolarlık servete sahip olması öngörülüyor. Dünya çapındaki yoksul kişilerin yüzde 10’unun gelirinin 1988 ve 2011 yıllarında 3 dolardan daha az artarken, en zenginlerin yüzde birinin gelirinin 11 bin 800 dolar artış kaydettiği bildirildi. Raporda ayrıca, en büyük 100 teşebbüsün 69’unu gelir bazında şirketlerin oluşturduğu vurgulandı. Aralarında WalMart, Shell ve Apple’ın da olduğu en büyük 10 işletmenin toplam gelirinin İrlanda, Endonezya, Kolombiya, İsrail, Yunanistan, Güney Afrika, Irak ve Vietnam gibi 180 en yoksul ülkenin toplam gelirinden daha fazla olduğu belirtildi.