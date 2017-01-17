Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün ekonomi zirvesini topladı. Akşam saatlerinde Beştepe’de gerçekleşen zirveye, ekonomiden sorumlu bakanlar, bürokratlar ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya katıldı. Dövizdeki yükseliş başta olmak üzere son dönemde ekonomide yaşanan gelişmeler ve çözüm yolları, toplantıda masaya yatırıldı. Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya da, yaşanan son gelişmeler hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Yükselen döviz kurları karşısında Merkez Bankasının geçen hafta almaya başladığı tedbirler netice vermişti. 12 ve 13 Ocak’ta repo ihalesi açmayan TCMB, dün de aynı uygulamayı sürdürdü. Böylece TCMB, bankaları ‘geç likidite penceresi’ne yönlendirmeye devam etti. 1 hafta vadeli repo ihalesinde yüzde 8,25 olan faiz oranı, geç likidite penceresinde yüzde 10 olarak gerçekleşti. Bu yolla TL’nin cazibesi artırılmaya çalıştı. Merkez Bankası, TL’deki değer kayıplarının ardından geçen hafta salı günü, yabancı para cinsi zorunlu karşılık oranlarında indirime gitmişti. Bankalar arası para piyasasında borç alabilme limitlerini de 22 milyar TL’ye düşürmüştü. Cuma günü ise bu tutar 11 milyar TL’ye çekilmişti. Merkez’in hamlelerinin ardından geçen hafta 3,95 ile zirve yapan dolar, 3,72’ye kadar gerilemişti. Dün de kur, 3,79’a kadar yükselse de; 3,80 seviyesinin altında gerçekleşen işlemlerde oynaklığın azalması dikkat çekti.

Kop’ta 5 bin 200 metre tamam

Bayburt-Erzurum kara yolu güzergâhındaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı’nda yapımı süren ve tamamlandığında Doğu Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayacak Kop Tüneli’nde, 5 bin 200 metrelik delme işlemi gerçekleştirildi. Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, yapımına 2012 yılında başlanan ve 6 bin 500 metrelik çift tüp olarak inşa edilen Kop Tüneli’nin toplam uzunluğunun 13 kilometre olacağını hatırlattı. Ustaoğlu “Delmede yüzde 40 civarında fiziki gerçekleşme sağlandı. İnşallah 2019 yılında ışığı göreceğimizi tahmin ediyoruz. Proje tutarı yaklaşık 700 milyon lira. Ancak bölgemizin ağır geçen iklim şartlarını göz önüne aldığımızda Kop Dağı, sarp geçişleri ve zorluğuyla maalesef bölgemizde çok acı hatıralar bırakan bir dağımız. Tünel tamamladığında Erzurum ile Bayburt arası zaman açısından da yüzde 25 kısalacak” dedi.