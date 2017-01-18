Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,12’lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 101,94 puanlık yükselişle 82 bin 464 puan oldu. Toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi 0,54 holding endeksi de yüzde 0,31 değer kazandı.
Borsa ilk yarıda yükseldi
18.01.2017 - 14:25 | Son Güncelleme: 18.01.2017 - 14:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,12’lik yükseliş gösterdi.
Etiketler : Borsa,ekonomi haberleri,
439005 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/439005.aspx
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