Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,12’lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 101,94 puanlık yükselişle 82 bin 464 puan oldu. Toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi 0,54 holding endeksi de yüzde 0,31 değer kazandı.