Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU DOHA

Katar’ın Doha şehrinde gerçekleştirilen 2. Kobi Zirvesi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeyh Halife bin Casim es-Sani önemli mesajlar verdi. Es-Sani, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin arttığını belirterek ekonomi, politika ve güvenlik alanında sıkı bir iş birliğinin söz konusu olduğunu söyledi. Katar olarak petro-kimya ve sanayi alanında petrol ürünleriyle ilgili olan bütün ürünlerin üretimi ve sanayii alanında bir ilerleme ve gelişme söz konusu olduğunu aktaran es-Sani “Bu çerçeve içerisinde küçük ve orta ölçekli sanayiyi geliştirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye’nin deneyiminde başarılı bir örnek söz konusu. İş birliği yapmayı da temenni ediyoruz” dedi.

TÜRK ŞİRKETE BÜYÜK PROJE

Katar olarak Türk şirketlerini memnuniyetle karşılamak istediklerini ifade eden es-Sani “Öncelik veriyoruz. Katar Devleti’nde çalışan Türk şirketi çalışmalarını büyük ölçüde tamamladılar. Gerek kamu gerek özel sektörde çalışan Türk şirketlerinin tamamı başarılıydı. Örnekleri de var. Bir Türk şirketine yakın zamanda büyük bir proje verilecek. Adını açıklamadığımız projede bunun içerisinde yer almakta” şeklinde konuştu. Serbest Ticaret Anlaşması ile ilgili de açıklamalarda bulunan Şeyh Halife bin Casim es-Sani “Eğer bu anlaşma kısa bir sürede imzalanırsa başta Katar olmak üzere Körfez ülkeleri arasında ticaret hacmi daha da artacak. Biz destek veriyoruz hızlandırılmasına” dedi.

‘ÖNCELİK VERİN’ TALİMATI

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Katar’da turizm, hizmet ve hastanecilik sektöründe büyük fırsatlar olduğunu söyleyerek Katar Başbakanı ile görüşmesinde verilen mesajlara değindi. Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: Katar Başbakanı tarafından kabul edildim. Bize vermiş olduğu mesajlar bizi çok mutlu etti. Katar Emiri birinci talimatının Türk iş adamlarına öncelik verilmesine yönelik olduğunu ifade etti. ‘Hükûmet olarak biz de üzerimize düşeni yapıyoruz’ dediler. ‘Büyük otoyol projesinden sonra büyük bir projenin müjdesini vereceğiz’ dediler.

3 SAFHALI PLAN

Katar ile daha büyük iş birliği yapılacağını söyleyen Hisarcıklıoğlu 3 aşamalı planları olduğunu bildirdi. Hisarcıklıoğlu “Birincisi Türkiye ile Katar arasındaki ticareti artırmak firmalarımızı ticari partner yapmak, ikincisi Katarlı dostlarımızı ülkemizdeki daha fazla şirketle ortak olmasını sağlamak. Üçüncüsü Katar’ın 2030 ekonomik dönüşüm programı var. İmalat sanayinde ve turizmde güçlü ülke olmak istiyorlar. Biz de bu konudaki tecrübemizi aktarmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.