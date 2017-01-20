Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

Uçak krizi sonrası karşılıklı jestlerle Rusya ile Türkiye arasında buzların erimesi dizi sektöründe de kendini gösterecek. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Rusya’dan ortak dizi yapma teklifi geldiğini açıkladı. Bir süre önce Antalya’da bir araya geldiği Rus medyası ile ilgili buluşması konusunda bilgi veren Avcı, toplantı sırasında Rusya’dan ortak dizi yapma teklifi geldiğini söyledi. Avcı, “Biz de bakanlık olarak kendilerine aracılık edeceğimizi söyledik. Bu teklif çerçevesinde ilgilileri de zaman zaman buluşturuyoruz. Ortak tarihî konular üzerine bir çalışma olacak” dedi.

RUSYA PAZARI TOPARLANIYOR

Avcı, turizm açısından iyi sinyaller geldiğini belirterek, şöyle konuştu: Bir defa Rusya pazarı toparlanıyor. Ruslar da bizim gibi ne tür bir saldırıyla karşı karşıya olduklarını ve olduğumuzu az çok biliyorlar. Onun dışında Avrupa pazarında da bir toparlanma bekliyoruz. Onun sinyalleri de var. Bazı Türkiye ile iş yapan büyük yabancı tur operatörleri de bizimle beraber çalışıyorlar. Türkiye’ye turist getirmek onlarında menfaatine. 2017 ve sonrası için hakikaten güzel işaretler var.

ODA FİYATLARI ARTMAYACAK

Yerli turiste “erken rezervasyon “çağrısında bulunan Bakan Avcı “Vatandaşlar ‘yabancıya 100 dolar olan bir yer, yerliye 200 dolar. Neden?’ diye otelcilere sorduklarında, onlar da ‘yabancılar 1 yıl önce erken rezervasyon yaptırıyorlar’ diyorlar. Bizim yerli turistimiz ise son dakika karar veriyor” dedi. Avcı, bu yıl otel fiyatlarında artış olmayacağını da sözlerine ekledi.

15 TEMMUZ FİLMİ İÇİN ÇOK GİRİŞİM VAR

Türk sinemasına yapılan destekler konusuna da değinen Avcı, geçen yıl 139 Türk filmi çekildiğini kaydetti. 15 Temmuz’un beyazperdeye aktarılması konusunda çok girişim olduğunu söyleyen Bakan Avcı, geçen yıl 25 milyon TL olan sinemaya destek miktarının bu yıl 40 milyon TL olacağının altını çizdi.