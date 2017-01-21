Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de satılan 13 bin kalem ilaca, 20 Şubat'ta zam yapılacağının açıklanmasının ardından bazı ilaç firmaları, depolar ve eczaneler ilaç stokuna başladı. Sağlık Bakanlığı, başta kanser ilaçları olmak üzere antibiyotik, ağrı kesici, öksürük şurupları ve tansiyon ilaçlarının temininde sıkıntı yaşanması üzerine harekete geçti. Stokçu, firmalar, depolar ve eczanelere baskın yapılacak ve ağır cezalar uygulanacak.

İDARİ VE CEZAİ İŞLEM YOLDA

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), ilaç konusunda sorun yaşandığını doğrulayarak, "Son dönemde kurumumuza ulaşan başvuru ve şikâyetlerde bazı üretici firma ve ecza depolarının stoklarında olmasına rağmen, ecza deposu/eczanelerin taleplerini geri çevirdikleri ve fiyat artışı olacak ilaçların satışını yapmadıkları, ilaçları ancak fiyat değişikliğinin geçerli olduğu tarihten sonra piyasaya vereceklerini bildirdikleri belirtilmektedir. Sorumlular hakkında idari ve cezai işlem uygulanacaktır" uyarısında bulundu.

FİRMALARA İTS'DEN TAKİP

Konu ile ilgili Sağlık Bakanı Recep Akdağ başkanlığında da bir toplantı yapıldı. Toplantıda, firmaların İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinden takip edilmesi kararlaştırıldı. Depolarında ilaç stokladığı belirlenen firmalara para cezası kesilmesi kararı alındı.

DEPOLARA İLAÇ AKIŞI KESİLDİ

Türk Eczacıları Birliği (TEB) antibiyotiklerin, ağrı kesicilerin, öksürük şuruplarının, tansiyon ilaçlarının ve astım ilaçlarının piyasaya sürümünün yavaşlatıldığını açıkladı. TEB, şu bilgileri verdi: "Piyasaya sürümü yavaşlatılan ilaçların arasında; antibiyotikler, ağrı kesiciler, öksürük şurupları, tansiyon ilaçları, astım ilaçları bulunmaktadır. Biz de bulunamayan ilaçlarla ilgili bildirim yapılması için web sayfamıza bildirim butonu koyduk."

ECZANELERDEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Eczacı Odası, eczacıların erişemediği çok sayıda ilaçtan aralarında antibiyotik, şurup, ağrı kesicilerin de olduğu 10'unun ismini TİTCK'ya bildirdi. TEB Başkanı Erdoğan Çolak da sorunun ana kaynağını şöyle açıkladı: "Üretici firmaların ilaçları elinde tutarak piyasaya vermemesi ve bazı ticari depoların aldığı ilaçların kaydını girmeyerek eczanelere göndermemesi sorunun ana kaynağıdır. İlaç üreticilerinden depolara ilaç akışı büyük oranda kesilmiş durumdadır" dedi.