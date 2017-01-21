Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, 15 Temmuz darbe kalkışmasının ardından en büyük enerjisini, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) verdiği zararı temizlemek için harcıyor. Bir yandan yatırımlara devam eden, dev projeleri birer birer hayata geçiren, halkın, esnafın ve iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf eden hükûmet, diğer yandan FETÖ ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor. Bu süreçte FETÖ mensuplarının devlet bankalarından kullandığı krediler de gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde CHP Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve üst düzey yöneticilerinin hazır bulunduğu toplantıda “Özellikle büyük ölçekteki müşterileriniz arasında darbe girişiminden sonra tutuklanan, gözaltına alınan, iş yerlerine el konulan kaç kişi vardır? Bu firmaların bankanızdan kullandığı kredinin toplam miktarı nedir? Bu kredilerin tahsili için önlemleriniz var mıdır” diye sormuştu.

103 KİŞİYE MİLYON TL

Bu soruya Ziraat Bankası tarafından verilen cevapta şöyle denilmişti: OHAL kapsamında kapatılarak malvarlıkları Hazine ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen 141 müşterimiz üzerinde 34,3 milyon TL, TMSF’nin kayyum atadığı 49 müşterimiz üzerinde 171,1 milyon TL, adli mercilerde soruşturması devam eden bin 274 müşterimiz üzerinde 87,6 milyon TL, ortakları hakkında tutuklama, gözaltı işlemi yapılan 198 müşterimiz üzerinde 423,8 milyon TL olmak üzere; toplam bin 662 müşterimizde 717 milyon TL riskimiz bulunmaktadır. Riski 1 milyon TL’den büyük olan müşteri adedi 103 olup, bunlar üzerinde toplam 610,2 milyon TL riskimiz bulunmaktadır.

BİR PLANI VAR MI?

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, diğer kamu bankaları ve finans kurumlarıyla beraber söz konusu rakamın 5 milyar TL’ye ulaştığını belirtmişti. Atila Sertel ise ayrıca şunları söylemişti: Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer devlet bankaları da dahil bir an önce bu kredileri tahsil etmenin yolunu aramalıdır.