Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, AVM’lerin 2016’yı 100 milyar liranın üzerinde ciro ile tamamladığını, 2017 beklentilerinin 110 milyar lira, 2023 tahminlerinin ise 200 milyar lira olduğunu söyledi. AYD ile Akademetre Research Company’nin hazırladığı ‘AVM Endeksi’nin 2016 sonuçları açıklayan Belgü, 2016’da 377 olan AVM sayısının 2017’de 385’e, 2023’te ise 475’e ulaşacağını ifade etti. Denizli, Bursa ve Ankara’nın AVM sayısında doygunluğa ulaştığını kaydeden Belgü, “AVM’lerimiz 53,5 milyar dolarlık yatırımı ve 450 bin nitelikli istihdamı temsil ediyor” dedi. Türkiye’deki 377 AVM’nin 80 tanesinin yabancı yatırımcılar tarafından hayata geçirildiğini kaydeden Belgü, son 10 yılda Türkiye’ye dışarıdan gelen 150 milyar doların 14 milyar dolarının AVM yatırımları olduğunu belirtti.

3 BANKA İLE GÖRÜŞTÜK

Dövizdeki artış sonrası gündeme gelen AVM’lerde kiraların TL’ye çevrilmesi konusunda Hulusi Belgü “AYD, yatırımcılarla yaptığı toplantıda perakendecilerle kuru fiksleyerek veya indirim vermeleri için tavsiyede bulundu. Biz her iki tarafı da memnun edecek şekilde; içinde perakendeci, AVM yatırımcısı ve bankacının olduğu, kur riskini hedge etmek üzerine bir yöntem üzerinde çalışıyoruz. Şimdiden 3 banka ile görüştük, yılın ilk çeyreğinde bu işi çözmüş olacağımızı düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı. Belgü; ek vergiler, asgari ücret artışı ve kurun perakendeciye olumsuz etkisini azaltmak için AVM’lerin kira üzerinden perakendeciye sağladığı desteğin yüzde 8’den yüzde 16-18’e çıktığını kaydetti.

ENSEYİ KARARTMAYALIM

Toplantıda söz alan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, AVM’ler olmasaydı Kiğılı’nın bu noktaya gelmeyeceğini belirterek “Sektörde yaşanan anlaşmazlıklar geçici olup en kısa sürede sektör temsilcilerinin bir araya gelmesiyle iyi niyetli bir şekilde aşılacaktır” diye konuştu.

Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz da, şu anda 293 adet Türkiye’de, 193 adet yurt dışında olmak üzere 486 mağazalarının olduğunu ve yüzde 40 büyüme hedeflediklerini belirtti. Bu yıl ilk defa yurt dışında Türkiye’den daha fazla mağaza açmayı hedeflediklerini kaydeden Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: AVM’ler olmasaydı Koton da bugün bu noktada olmazdı. Şu anda yaşanan sıkıntılar da geçmişte olduğu gibi gelip geçecektir. Enseyi karartmamak lazım.

EN YÜKSEK ARTIŞ ÇANTA VE AYAKKABIDA YAŞANDI

Akademetre Research Company Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Zeytin, AVM’lere ilişkin 2010-2016 yıllarındaki verileri paylaştı. AVM’lerdeki toplam kiralanabilir alanın 7 yılda yüzde 79 artışa 11,1 milyon metrekareye çıktığını kaydeden Zeytin, aynı dönemde ziyaret sayısının da yüzde 82 artışla 1,16 milyardan 2,12 milyara çıktığını kaydetti. AVM cirolarının 7 yılda yüzde 105 arttığını belirten Zeytin, ciroda en yüksek artışın yüzde 104 ile ayakkabı, çanta kategorilerinde yaşandığını ifade etti.