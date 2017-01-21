Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Castrol ve TomTom ortaklığıyla üçüncü defa hazırlanan “Castrol Global Dur-Kalk Endeksi”ne göre İstanbul yıllık 32 bin 880 dur-kalk ortalamasıyla bir defa daha dünya şampiyonu oldu. Araştırmada İstanbul’u 32 bin 640 adetlik dur-kalk ortalamasıyla Cakarta ve 30 bin 480 adetlik dur-kalk ortalamasıyla Mexico City takip etti. İstanbul daha önce 2013 yılında sürücü başına yıllık 31 bin 200 adetlik dur-kalk ortalamasıyla birinci, 2014 yılında 32 bin 520 adetlik dur-kalk ortalamasıyla ikinci sırada yer almıştı.

Ortalama hız 28,4 KM

Araştırmaya göre, sürekli artan trafik sıkışıklığı sebebiyle yıllık ortalama dur-kalk sayısı bütün dünyada %13 arttı. 2016 araştırmasında ilk defa şehir başına ortalama hız da tespit edildi. Araştırmada ortalama en düşük hız 25 km seviyesinde gerçekleşirken, İstanbul 28,4 km ile en düşük hıza sahip şehirler arasında ilk sıralarda yer aldı.

Şehir Dur-Kalk Sayısı

İstanbul 32.880

Cakarta 32.640

Mexico City 30.480

Roma 29.160

St. Petersburg 28.320

Bangkok 27.960

Moskova 27.960

Surabaya 26.760

Manchester 26.040

Milano 25.920