Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aralık ayının son günlerinde uygulamaya konulacağı açıklanan ve kamuoyunun bilgisine sunulan taksilerde 'indi bindi' ücreti uygulaması UKOME kararı ile bugün öğlen saat 12.00 itibari ile İstanbul'da resmen başladı.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Kısa mesafe yolcu almak istemeyen taksiler için yapılan şikayetler üzerine İstanbul Taksiciler Odası aralık ayında harekete geçmiş ve şikayetleri ortadan kaldırmak için taksilerde kısa mesafe uygulaması fikrini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) sunmuştu.

Bu uygulamayı karara bağlamak üzere bügün Sabah saatlerinde toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı oy birliğiyle kabul etti.

TAKSİMETRELER AYARLANDI

Toplantının ardından konuşan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Yahya Uğur, yarın öğlen saat 12.00'da İstanbul'daki tüm taksi şoförlerinin taksimetrelerini yeni sisteme geçireceğini açıklamıştı. Uğur, sisteme geçmek istemeyenlerin şikayetlerine rağmen kararın oy birliğiyle alındığını ifade etmiş, aynı zamanda lüks taksi denilen 'Turkuvaz' taksi uygulamasının da resmi olarak yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

İNDİ BİNDİ ÜCRETİ 8 LİRA 75 KURUŞ

Düzenlemeye göre 2.5 kilometreye kadar olan taksi mesafesi için 'indi-bindi' uygulaması yapılacak. Bu uygulama için belirlenen ücret ise 8 lira 70 kuruş olarak kabul edildi. İstanbul Taksiciler Odası'nın hazırladığı uygulama İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilgili birimleri tarafından da kabul edildi. Buna göre taksimetre açılış ücreti tüm sengmentler için 3 lira 45 kuruş olacak. Kat edilen kilometre başına 2 lira 10 kuruş ücret yazacak. Yolculuk başına minimum ücret ise 8 lira 70 kuruş olacak.