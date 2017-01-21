Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Takvim yazarı Ergün Diler bugün kaleme aldığı yazısında "Dolar tutan batacak!" ifadesiyle gündeme oturdu...



İŞTE ERGÜN DİLER'İN YAZISININ TAMAMI

Dolar War!

Türkiye'deki saldırılar, Beşiktaş, Kayseri ve Reina vahşeti, Kızılordu Korosu'nu taşıyan uçağın düşürülmesi, Karlov suikastı, diplomat ölümleri, DEAŞ tehdidi, YPG ilerlemesi, EL BAB, Irak, Suriye, Astana, AB krizi, mülteciler, Soros, petrol fiyatları, doların tırmanışı, faiz baskısı, yeni ANAYASA çalışmaları, referandum, yeni sistem, FETÖ operasyonları, ABD-Çin gerginliği, Moskova ile yan yana gelmeye itirazı olanlar, yeni yıl kutlamalarını kana bulayan TIR...



Daha böyle onlarca ÖNEMLİ NOKTA alt alta getirilebilir...



Dışarı çıkıp bakmamız gerekiyor. Hem de acil olarak. Dünya yeniden kuruluyor. Kurulurken de adı konmamış bir savaşın içinden geçiyoruz. ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI'nın tam ortasındayız. ÖLÜMLER az olduğu için, nükleer silahlar kullanılmadığı için anlamıyoruz. Çünkü zihinlerimizde savaşların topla tüfekle yapılacağı kazınmış! OYSA GERÇEK bu değil. Günümüzde en büyük silah PARA! Para üzerinden gidenler ve yıkılacak olanlar var. Milyonlarca insanı öldürmeden BÜYÜK BİR OYUN BAŞLATILDI. Yakında bunun sinir uçlarını göreceğiz. Büyük hem de çok büyük oyun sahneye konacak. TRUMP BU NEDENLE GETİRİLDİ! Muhtemelen İNGİLTERE de bunu gördüğü için ışık hızıyla ABD'ye yanaşmakta. Sırada Rusya ve Türkiye olacaktır... Dünya bu ülkelerin sırtında yükselecektir...



AÇALIM BİRAZ...



İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Bretton Woods'ta DÜNYA PARA SİSTEMİNİ belirleyen bir anlaşma imzalandı. Buna göre devletler, paralarını artık merkez bankasındaki altına karşılık olarak çıkarmayacaktı. Bunun yerine ABD, doları altın karşılığı çıkaracak ve ülkeler de dolara karşı para basacaktı. Yani ülkelerin parası dolar aracılığıyla altına bağlanmıştı. ABD her ülkeye bir ons altın karşılığında 35 dolar vermeyi taahhüt ediyordu. ANLAŞMA buydu!



Altın doları, dolar da diğer ülkelerdeki paraları doğuracaktı!



Ancak Amerika kasasındaki altının karşılığının çok üstünde para bastı. Durmadan hem de...



Bunun üzerine ellerinde para tutan ülkeler dolar karşılığında altın istemeye başladılar. Haklarıydı!



Fakat ABD'nin bunu karşılaması mümkün değildi. ABD soruna kolay bir çözüm buldu.



Bu çözüm tek cümleden ibaretti. Açıklama geldi: BU ANLAŞMA YOKTUR ARTIK! Tek cümlelik bu açıklamadan sonra paranın karşılığı altın olmaktan çıktı! Döviz kurları esnek hale geldi. Watergate skandalına, Nixon'ın gidişine böyle bakmakta fayda var. İstifa eden ve etmek zorunda kalan ilk BAŞKAN'dı!



Elinde dolar tutanlar ABD'ye "al doları ver malımızı" deseler ABD bunu karşılayamaz.



Mümkün değil çünkü. Ancak ellerinde dolar tutanlar bu yola sapmıyorlar. Çünkü böyle bir durumda doların değeri sıfıra iner ve herkes alacağını kaybeder. Dehşet dengesi yani! Mesela elinde en çok dolar tutan ülke Çin! DOLARDAN kopamıyor. Elindeki DOLARIN miktarı çok.



İstese doların değerini çok düşürür ama bu durumda elindeki tüm dolarlar değersiz hale gelir.



En çok kaybeden kendisi olur. Bacağına sıkamaz.



Aklından bile geçiremez. Bu nedenle kimse bu dengeyi bozamıyor! KORKUYOR! Çünkü AMERİKAN MODELİ EKONOMİK OLARAK



DÜNYAYI YÖNETMEYE ENDEKSLİDİR!



İngilizler adam yollar, komutan ve birlik gönderir, işgal eder, orada seçilen aileler üzerinden iş görür, örgütlere, cemaatlere girer ve yönetimi ele geçirir. Amerika ise bunu DOLAR ile yapar.



Japonya'ya ATOM BOMBASI ATTI SONRA TUTUP ELİNDEN BÜYÜTTÜ! Japonya etkili ve büyük devlettir. Üretir. Hem de aralıksız.



Ama ABD DERİN DEVLETİ oradan tek bir JAPON'la muhatap olmaz. İngilizler gibi orada adam da bulundurmaz. Ne İmparatorlarına bakar ne BAŞBAKANINA ne de örgütlenme biçimlerine... AMA kurdukları sistemin yaşaması için kendilerine ihtiyaç sonsuzdur. BİLİRLER!



Japonya üretir ve ürettiğini AMERİKA'ya satar! Pazarı orasıdır. Para geldiği için de hiçbir JAPON bu çizgiden çıkamaz. Deneyen bile olmaz. Kazandıkları paranın önemli kısmı da AMERİKAN FİNANS SİSTEMİNDE KALIR.



Amerika bu parayla da AÇIĞINI KAPATIR.



ÇİN'e de bunu yapar. Başkalarına da...



İŞTE SAVAŞIN BAŞLADIĞI YER BURASI. TAM DA BURASI! TRUMP BU NEDENLE GELDİ! DERİNE İNELİM BİRAZ...



Trump yemin ettikten sonra 100 günlük özel planı hayata geçirmek için çalışacak. Gece gündüz... Alt yapı tamam zaten. Özel biri var orada! Steven Mnuchin... Hazine Bakanı olacak.



Medyaya baktığımızda Trump ile ters düştüğü görüntüsü var. Asla böyle bir şey yok. Mnuchin, çok özel vergi sistemini ilk 100 gün içinde hayata geçirecek. Reagan'dan sonra tarihin en güçlü vergi değişikliği için düğmeye basacak.



Sakın sıkılmayın... Devam...



Nasıl bir sistem gelecek? Çok bilen yok. Ama ABD tarihinde bir ilk olacağı kesin. Ancak asıl konu vergi sistemi değil. Bambaşka!



Trump yakın zaman önce Mnuchin'i yanına çağırdı. Baş başa görüştüler. Trump DOLAR ÜZERİNDEKİ DEĞİŞİKLİĞİ ANLATTI!

Obama'nın en yakın adamlarından biri olarak gösterilen Hazine Bakanı Jack Lew'in tamamladığı yeni dolarları Mnuchin'e gösterdi.

Jack Lew, Demokrat gibi görünen Cumhuriyetçi bir isimdir.



5, 10, 20 ve 100 dolarlık banknotların üzerinde bulunan portreler değişecek. Bu akıl almaz durum yakında gerçek olacak.



OBAMA ve ekibi buna cesaret edemiyordu. Ancak Trump ve ekibi bunu yapacak güçte. ZATEN GETİRİLİŞ AMACI DA BU!



ABD'nin en önemli isimlerinin yerine, yeni önemli isimlerin fotoğrafları dolarların üzerine basılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden büyük güç olarak öne çıkacağına inanılan bu durum, elbette büyük tepkileri de beraberinde getirecek. ÖZELLİKLE BARONLAR İSYAN EDECEK. SOROS başladı bile... Keskin bir şekilde Trump'ı ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORLAR ARTIK...



Büyük savaşın tarafları hazır ve net! Hiç kafa karışıklığı yok!



Gelen tepkiler üzerine TRUMP ve ekibi ortaya çıkacak ve şu savunmayı yapacak: "Kara para aklamayı durdurmak, uyuşturucu trafiğinde dönen milyar dolarları merkeze çekmek için yapıyoruz. Bu adımla tüm kara paranın yok olacağını biliyoruz. Terörün arkasındaki milyarlarca dolar temizlenecek. Buna mı itiraz ediyorsunuz..." KAVGA BÜYÜYECEK!



Hiç olmadığı kadar! BARONLAR DA HAZIR ÇÜNKÜ!



Birbirlerine girecekler. İki taraf da birbirini suçlayacak. DÜNYA TARİHİNİN KADERİNİ BELİRLEYECEK KAVGA ORADA

YAŞANACAK!



Ancak her şeye rağmen TRUMP 1.5 yıl içinde bu projeyi hayata geçirecek...



KARAR ALINDI VE UYGULAMA BAŞLADI BİLE... PEKİ TRUMP VE EKİ Bİ DOLAR'LARIN ÜZERİNDEKİ FOTOĞRAFLARI DEĞİŞTİRDİĞİ ZAMAN NE OLACAK? İŞTE SORU BU! BİZLERİN HİÇ ANLAMADIĞI YER DE BURASI!



Olaylara böyle bakmıyoruz çünkü. Bir yerde kavga varsa orada paylaşılan bir PARA olmalı.



İşte ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI'nı DOLAR başlattı, DOLAR bitirecek!



Doların üzerindeki fotoğraflar değiştikten sonra herkesin, her devletin elinde tutuğu dolar bir kağıt parçası olarak kalacak. Kim ne kadar DOLAR tutuyorsa o kadar batacak!



BU DEHŞET DENGESİ için start verildi.



Yakında ne olduğunu göreceğiz. Ama TRUMP bu nedenle getirildi... Hem Amerika'yı hem dünyayı değiştirecek.



İtirazlar olacak. Belki başka olaylar da yaşanacak. Ama DOLAR değişecek.



Kim elinde DOLAR tutuyorsa yakında BATACAK!



AMERİKA'nın yaşaması için BORÇLARINDAN KURTULMASI



GEREKECEK. TEK YOL BU! İkincisi, milyonlarca insanın öldüğü büyük savaş! Bunu yapmayacaklar.



Kağıtla bütün dengeleri değiştirecekler...



AKIL BÖYLE BİR ŞEY İŞTE!

İngiltere'yi yazdım birkaç gündür. Dengeyi ilk kimin anladığını göstermek içindi! İlk işareti nerede gördüm biliyor musunuz? Şimdi anlıyorum!



JAMES BOND'da! Sam Mendes'in çektiği SPECTRE'de... Filmde James Bond yani Daniel Craig İLLUMİNATİ ile savaşıyordu. Her şeyi gören ve bilen muazzam örgüt ile. Amansız bir mücadele vardı. Zorlu da olsa İLLUMİNATİ'NİN BİR NUMARASI LONDRA'DA KÖPRÜNÜN



ÜZERİNDE ELE GEÇİRİLİYORDU! DÜŞTÜKTEN SONRA!



Trump gelinceye kadar bu filmi anlamamıştım... "İngilizler ne demek istiyor" diye kafa patlatmıştım!



Bilirim ki HER BÜYÜK ADIM TELEVİZYONDA, GAZETEDE YA DA SİNEMALARDA GÖSTERİLİR. ÖNCEDEN!



Şimdi tam da bu evredeyiz...



İngiltere ev sahipliği yaptığı BARONLARI bırakıp ABD'nin yanına geçti. Kavgayı bitirdi.



Kesinlikle ve kesinlikle Rusya ve Türkiye bu yapının yanında olacaktır. Bu kavgayı kazanmaları için DOLARI değiştirseler de ORTADOĞU'yu tutmak zorundalar...

Eğer içeri dönelim, Meclis'e gidelim, kadınların kavgasını izleyelim derseniz buyurun! AMA gerçek başka yerde. Savaş da... Ayakta kalmak için anlamak zorundayız...



DOLARIN BAŞLATTIĞI VE BİTİRECEĞİ BİR SAVAŞIN ORTASINDAYIZ...



Yakında herkesin safı belli olacak.



Kaçınılmaz olarak... İnanmayan iyi takip etsin!



Yıkılanları NOT edin! Şimdiden! Sınırların nasıl değişeceğini, devletlerin nasıl teslim alınacağını göreceğiz... DOLARLA...

Erken bir yazı olsa da yazmak istedim...

İZLEYİN!