Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geleneksel Türk nakış sanatını tüm dünyaya tanıtan sanatçı Nahide Küçük’ün eserleri, vefatının 10. yılında bir sergi ile korunduğu sandıklardan gün ışığına çıktı. Küratörlüğünü ressam Şahin Paksoy ile kızları Zeynep Küçük Willems ve Gülden Küçük Çelebi’nin üstlendiği ‘10. Yıl Anısına Nahide Küçük’e Saygı’ isimli sergide, kadim Anadolu kültürünün bugüne uzanan çiçeklerle bezeli mirası ortaya koyuluyor. İstanbul Art 212’de açılan sergide sanatçının bir birinden kıymetli Osmanlı tarzı el işi örnekleri sanatseverlerle buluşuyor. Sergide konuşan küratör Şahin Paksoy “Nahide Küçük’ün Osmanlı motiflerini, saklı kalmış köşelerden bulup çıkartması ve geliştirmesi, kültür tarihimiz açısından paha biçilmez bir sanat arkeolojisi. Küçük, sadece bir kültür elçisi değil, gerçek bir sanatçıydı. Aralarında seçme yapılamayacak kadar zengin ve albenili eserlerinin çok az bir kısmını sergileyebiliyoruz” dedi. Osmanlı nakış sanatını günümüze taşıyan Nahide Küçük, Eyüp Sultan Camii’nin minber kapısı örtüsünden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in işlemelerine, Moda tasarımcısı Jean Paul Gaultier’nin ceketinden Katar Emiri es-Sani’nin saraylarındaki Ayete’l-Kürsî panolarına kadar birçok esere imza atmıştı. Küçük’ün eserlerinden örnekler, 25 Ocak’a kadar Maçka Art212’de gezilebilecek. KÜLTÜR SANAT SERVİSİ