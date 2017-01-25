Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’da gerçekleştirilen 5G ve Ötesi Teknolojileri Konferansında Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, ilk “Yerli Baz İstasyonu Anteni” kullanımı için ortak protokolü imzaladı. Anlaşma kapsamında söz konusu teknoloji için ASELSAN ile iş birliği yapılacak. Konferansta konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan “Yerli ve millî oranını artırmayı konuşurken, bunu gerçekleştirmezsek birileri dönüp sorar. O yüzden yerlilik oranı konusunda ne yapmamız gerekiyorsa yapın. Çünkü böyle devam edersek, yerlilik payını tutturmamız mümkün değil” dedi. ASELSAN Genel Müdürü Dr. Faik Eken “Büyük mesafe kaydettik. Baz istasyonu ile antenimizin en kısa zamanda saha testlerinden geçeceğine inanıyoruz” diye konuştu. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu “Yerli antenleri 2017 içerisinde şebekemizde kullanmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullanırken; Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, dijital devrime liderlik etmek istediklerini vurguladı. Vodafone Türkiye Genel Müdürü Colman Deegan ise şunları söyledi: Yerli baz istasyonu anteni üretimi, Türkiye’nin dijitalleşmesi yolunda atılmış oldukça önemli bir adım.