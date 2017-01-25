İstanbul Kapalıçarşı'da 147,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 148 liradan, 974 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 990 liradan, 135 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 139 liradan, 952 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 971 liradan, 476 liradan alınan Yarım Ziynet 486 liradan, 238 liradan alınan Çeyrek Ziynet 243 liradan satıldı.
Gram altın 148 lira oldu
25.01.2017 - 17:33 | Son Güncelleme: 25.01.2017 - 17:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 148 lira oldu.
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441276 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/441276.aspx
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