Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş dünyasındaki rekabet çalışanlar açısından da önem kazanıyor. Özellikle yetişmiş elemanlar şirketlerin en çok peşinden koştuğu insanlar haline gelebiliyor. Şu anda bile birçok firma vasıflı eleman bulmakta güçlük çektiği için bu ihtiyacı başka firmalardaki çalışanlardan karşılama yoluna gidiyor. Bir firmayla sözleşme yapan vasıflı eleman süre bitimini, ya da tazminatları düşünmeden daha yüksek maaş teklif eden rakip firmaya geçebiliyor. Bu durum bireylerin özgürlüğü olarak görülse de bazı kurallar dahilinde yapılıyor.

BİLEREK YAPAN YANDI

Sabah gazetesinden Faruk Erdem'in yazısına göre İş Kanunu bu tür transferleri de düzenliyor. Yani bir işçinin sorumluluklarını yerine getirmeden başka bir işyerine geçmesinde ortaya çıkacak maddi ödemelerden yeni işvereni de sorumlu tutuyor. 23. maddedeki düzenlemeye göre;

İşçi, sözleşme süresinin bitmesinden önce yahut bildirim süresine uymaksızın işini bırakıp başka bir işverenin işine girerse sözleşmenin bu suretle feshinden ötürü, işçinin sorumluluğunun yanında, ayrıca yeni işveren de aşağıdaki hallerde birlikte sorumludur: a) İşçinin bu davranışına, yeni işe girdiği işveren sebep olmuşsa, b) Yeni işveren, işçinin bu davranışını bilerek onu işe almışsa, c) Yeni işveren işçinin bu davranışını öğrendikten sonra dahi onu çalıştırmaya devam ederse...

CİDDİ RAKAMLAR VAR

Bu tür vasıflı elemanlar yüksek ücretler de aldığı için hem ihbar tazminatları hem de sözleşmedeki diğer cezai şartlar ciddi rakamlara ulaşabiliyor. Bu düzenleme işçilerin haksız fesihlerinde işvereni de korumuş oluyor. Yine rekabete uymayacak işçi transferlerini de zorlaştırmış oluyor.

Bu yüzden bir işçiyi transfer etmeden önce onun diğer şirketle sözleşmesinin durumuna iyi incelemekte fayda var. İşçi eğer bildirim sürelerine ve sözleşmeye uygun olarak ayrılmışsa zaten yeni işveren için bir sorumluluk oluşmuyor.