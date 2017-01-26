İstanbul Kapalıçarşı'da 3,8310 liradan alınan dolar 3,8330 liradan, 4,1230 liradan alınan euro ise 4,1250 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,8620, liradan, euro ise 4,1120 liradan satılmıştı.
26.01.2017 09:48:48 TSI
Dolar ne kadar?
26.01.2017 - 10:03 | Son Güncelleme: 26.01.2017 - 10:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada dolar 3,8330 liradan, euro ise 4,1250 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 3,8310 liradan alınan dolar 3,8330 liradan, 4,1230 liradan alınan euro ise 4,1250 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,8620, liradan, euro ise 4,1120 liradan satılmıştı.
Etiketler : dolar,euro,
441425 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/441425.aspx
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