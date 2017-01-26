İstanbul Kapalıçarşı'da 3,8310 liradan alınan dolar 3,8330 liradan, 4,1230 liradan alınan euro ise 4,1250 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,8620, liradan, euro ise 4,1120 liradan satılmıştı. 
26.01.2017 09:48:48 TSI 