Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuşmasında Türkiye’de yaşanan olumsuz olaylar karşısında Türkiye’nin yanında yer alan açıklamaları için BM Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Taleb Rifai’ye teşekkür eden Bakan Avcı “Ne zaman Türkiye ile ilgili üzücü bir olayla karşılaşsak ilk sesini yükselten Taleb Rifai olmuştur. Atatürk Havalimanı saldırısı gerçekleştiğinde ‘şimdi Türkiye’ye gitmek zamanıdır’ diyen Taleb Rifai’dir. 15 Temmuz’da akıl almaz bir saldırıyla karşılaştığımızda telefonla arayıp sözleştiğimiz gibi 22’sinde ‘Madrid’de protokol imzalamaya geliyorsunuz değil mi Bakanım’ diyen de o” dedi.

Avcı, turizmin artık dünya barışının, huzurun ve güvenliğin de zemini olmaya başladığını vurgulayarak “Dünyada turist sayısı 2 milyara gidiyor. Turizmdeki rekabet yıkıcı bir rekabet değildir. Birbirini besleyen bir rekabettir” diye konuştu.