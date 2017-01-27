İstanbul Kapalıçarşı'da 3,8900 liradan alınan dolar 3,8920 liradan, 4,1490 liradan alınan euro ise 4,1510 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,8610, liradan, euro ise 4,1330 liradan satılmıştı.