İstanbul Kapalıçarşı'da 3,8900 liradan alınan dolar 3,8920 liradan, 4,1490 liradan alınan euro ise 4,1510 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,8610, liradan, euro ise 4,1330 liradan satılmıştı.
Dolar, 3,89'un üzerinde
27.01.2017 - 09:20 | Son Güncelleme: 27.01.2017 - 09:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada dolar 3,8920 liradan, euro ise 4,1510 liradan güne başladı.
Etiketler : dolar,ekonomi,
441742 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/441742.aspx
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