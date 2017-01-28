Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde artan ve gelişen helal konsepte sahip konaklama tesislerine alternatif olarak, seyahat ve konforlu konaklamayı bir arada sunan ‘helal cruise’, seyahat süresince Türk ve Osmanlı mutfağının lezzetlerini yolcularına sunacak. Yemeklerde helal sertifikalı ürünlerin kullanılması, alkollü içecek bulunmaması, gemilerde ibadet için özel alanların yer alması, eğlence ve aktivitelerin yolcuların yaşam tarzına uygun olması, bu seyahatleri diğerlerinden farklı kılan özelliklerin başında geliyor. Tuna, Ren ve Nil Nehirlerindeki gemi turları, uzman rehber ve tarihçiler eşliğinde gerçekleştirilecek. Helal Cruise Genel Müdürü Ünal Uluçay, hizmetin dünya turizminde ilk defa bu sene temmuz ayında seyahat tutkunlarının beğenisine sunulacağını söyledi. Uluçay, Ren, Tuna ve Nil Nehirlerinde hizmet verecek 80 kabinli 160 kişilik nehir gemilerinde, tamamen helal sertifikalı ürünlerin yer alacağını belirtti. Tuna Nehri üzerinde, Viyana-Belgrad arasında dört ülkenin gezileceğini anlatan Uluçay, ilk seferin 6 Temmuz’da başlayacağını aktardı.