Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil projesine, ürettikleri akülerle destek verebileceklerini söyledi. 2015’in sonunda İnci Akü’nün, Japon GS Yuasa ile ortaklığından doğan İnci GS Yuasa firmasıyla yatırım ve büyüme hedefiyle yola çıktıklarını, 5 yılda 200 milyon liralık bir yatırımı hedeflediklerini kaydeden Gök, geçen yıl bu yatırıma başladıklarını, starter ve endüstriyel akü fabrikalarını yenilediklerini, yatırım tamamlandığında kapasitelerini ve istihdamlarını iki katına çıkaracaklarını ifade etti. Türkiye’de 10 yıl öncesine kadar akülerin 100 yıldır aynı teknolojiyle üretildiğini kaydeden Gök “Son 10 yılda araç teknolojisinin değişmesiyle akü sektöründe büyük bir değişim başladı” dedi. Elektrikle araçlara yönelik akü üretimi konusunda çalışmalar yürüttükleri aktaran Gök, şunları kaydetti: Bu konudaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Zaten ortağımızın Japonya’da üretimi var. Türkiye’de bir elektrikli araç üretimi olması halinde bizim Japonya’dan buraya akü getirme şansımız var. Ayrıca elektrikli araçta seri üretime geçilmesi ve üretilen araç sayısının yatırıma değer sayıya ulaşması halinde Türkiye’de yatırım yapma şansımız da var. Otomotiv tedarik sanayisi ile otomotiv ana sanayisi birbirine çok bağlı. Otomotiv ana sanayii bu üretimi yapacak ki tedarik sanayii bu yatırımı yapsın.

BP’nin Enerji Görünümü raporunda, 2015’te 1,2 milyon olan elektrikli araç sayısının 2035 yılına kadar yaklaşık 100 milyonu bulacağı öngörüldü. Raporda, bu rakamın dörtte birini hibrit araçların, geri kalanını ise sadece elektrikle çalışan araçların oluşturacağına dikkat çekildi. Dünyadaki toplam otomobil filosunun 2035’e kadar gelir artışı ve altyapıdaki iyileştirmelerle 1,8 milyar adete çıkacağının belirtildiği raporda, elektrikli araç sayısının aynı dönemde toplam filonun yüzde 5,5’ini oluşturacağı ifade edildi.