Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, uygulamanın 1 Ocak’tan itibaren zorunlu hâle geldiğini, bankaların bu tarihten sonra tüm müşterilerine çeklerini karekodlu şekilde verdiklerini hatırlattı. Bankaya başvuruda bulunanların bilgi paylaşım sistemine tanımlandığına işaret eden Tüfenkci, bu sayede çeklere ve keşidecilerine ilişkin bilgilerin yer aldığı Karekodlu Çek Raporlarının düzenlenebilir hâle geldiğini kaydetti. Tüfenkci, “Uygulama hayata geçirildikten bu yana, karekodlu çek kullanan hesap sahibi sayısı 100 bine yaklaştı. Şu an çek hesabı sahiplerinin elinde de 1 milyon 214 bin 836 adet karekodlu çek bulunuyor. Söz konusu uygulamayla çeklerin karşılıksız çıkma riski önemli oranda azaltılıyor” dedi.

Karekodlu Çek Sistemi sayesinde, alınan bir çekin bankanın kayıtlarında mevcut olup olmadığı, keşidecinin son 5 yılda düzenlediği çeklerin ödenip ödenmediği, ilk çekini ve son çekini ne zaman düzenlediği, çeklerin ortalama tutarı gibi pek çok veriye ulaşılabiliyor.

ZARARDAN KURTULUN

Alacaklıların, ‘karşılıksız’ sürpriziyle karşılaşmaması için karekodlu çek talep etmeleri büyük önem taşıyor. Borçlunun çek raporu alınarak, düşük bir maliyetle büyük zarardan kurtulmak mümkün.