Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de çatışmaların başladığı 2011'den itibaren Türkiye'ye sığınan yaklaşık 3 milyon kişiden biri olan Ashkar, yeni hayatını ve iş kurarken yaşadıklarını anlattı. Ashkar, Suriye'nin İdlib kentinden 5 sene önce Türkiye'de yaşayan ablasını ziyarete geldiğini fakat sınır kapılarının kapanmasından dolayı geri dönemediğini söyledi. Bunun üzerine burada yeni yaşama başlama kararı aldığını belirten Ashkar, "Türkçe öğrenmek için kursa gittim. Bir senede Türkçe öğrendim. İş aradım, birçok yere öz geçmiş bıraktım ama olmadı. Kendime iş kurma planım vardı bu yüzden kiralanacak dükkanlara bakmaya başladım. Bu dükkanı tutmadan önce Mersin'e gittim şansımı denemek için ama olmadı. Ankara'yı çok gezmiştim. Ankara'yı haritada böldüm. Yürüyerek sokak sokak gezdim. Sonra burası kısmet oldu. Yaklaşık 6 ay önce burada kahve ve annemin yaptığı geleneksel hurmalı kurabiyeleri satmaya başladım." ifadesini kullandı.



Suriye'den gelince hayatının tamamen değiştiğini vurgulayan Ashkar, "Aslında ben sporcuyum. Suriye'de vücut geliştirme antrenörlüğü yapıyordum. Aynı zamanda barista olarak çalışıyordum. Şimdi ise Fruit Fun adını verdiğim bu dükkanda kuru pasta ve kahve satıyorum." diye konuştu. Ashkar, özellikle geleneksel bir tat olan hurmalı Suriye kurabiyelerinin çok sevildiğini, bu tat için farklı yerlerden gelenlerin olduğunu söyledi. Ashkar, "Bu mahallede insanlar çok iyi, komşularım beni seviyor. Çok dürüst, samimi davranıyorlar. Suriyelilere destek vermeye çalışıyorlar." dedi.