Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fitch'in kritik kararıyla Türkiye'nin yatırım yapılabilir düzeyde olan tek notunu kaybetmesi ve S&P'nin sürpriz kararı sonrası dolar fiyatları yeni haftaya 3.87 seviyesinden başladı. Kur ilerleyen saatlerde hızlı bir düşüşle 3.83 seviyesinin altını gördü. Dolar/TL saat 12:20 itibarıyla 3,8264 seviyesinden işlem görüyor



EURO DA GERİLİYOR

Euro/TL ise 4.1552 seviyesinde güne başladı. Kur en düşük 4.0865 seviyesini görürken saat 12.20 itibari ile 4.0911 seviyesinden işlem gördü.

MERKEZ REPO İHALESİ AÇMADI

TCMB, bugün miktar yöntemiyle 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Merkez Bankası, 12 Ocak'tan bu yana repo ihalesi düzenlemiyor. TCMB, 1 milyar dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtığını duyurdu. İhalede faiz oranı dolar için yüzde 0,75 ve TL için yüzde 11 olarak belirlendi.