Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fitch ve S&P'nin Türkiye'nin kredi notuna yönelik kararları sonrasında Merkez Bankası'nın likidite adımlarıyla dolar yeni haftaya düşüşle başladı.

DOLAR FIRLAYACAK DİYE UMUTLANDILAR, OLMADI

Kredi derecelendirme kuruluşlarının cuma günkü kararlarının ardından dolarda negatif etki görülmezken, Merkez Bankası'nın hamleleriyle kurda düşüş görülüyor. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir düzeyin altına düşürürken, S&P de kredi notu görünümünü negatife çekti. Merkez Bankası 1 milyar dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı. TL faizini yüzde 11'de tuttu.

DOLAR 3,83 EURO 4,1'DE KALDI

Dolar'ın, iki büyük kredi kuruluşunun Türkiye'nin notunu düşürmesinin ardından 4'e, Euro'nun ise 4,5 liraya fırlayacağını tahmin edenler bile vardı, oysa tam tersi oldu. Günün ilk yarısında en düşük 3,8203'ü gören dolar/TL, öğleden sonra düşüşünü sürdürdü ve 3.80'nin altını zorladı. Kur, saat 14.00 itibarıyla cuma günü kapanışına göre yaklaşık yüzde 1,6 azalışla 3,8050 seviyesinden işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1,7 düşüşle 4,0660, sterlin/TL yüzde 1,7 azalışla 4,7744'ten alıcı buluyor.



DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ

Dolar endeksi, ABD'de ekonominin tahmin edilenden daha yavaş büyüdüğünü gösteren veriler üzerine tahvil getirilerinin düşmesinin etkisiyle bir haftanın zirvesinden geriledi.

BORSA 9 AYIN ZİRVESİNDE

Güne hafif satıcılı başlayan BIST 100 endeksi, 83.650,45 puana kadar gerilemesinin ardından bu seviyelerden gelen alımlarla yükselişe geçti ve analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 85.500 puanın üzerini test etti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,99 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 85.491,57 puandan girdi. Günün ikinci yarısına pozitif seyrini sürdürerek başlayan BİST 100 endeksi, 86.000 sınırına dayandı. Bir ara 85.961 puanı gören BİST 100 endeksi, böylece 22 Nisan 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Endekste işlemler saat 14:50 itibariyle yaklaşık yüzde 2,5 kazançla 85.860 seviyelerinde hareket ediyor.

"KARARIN BORSA İSTANBUL'A ETKİSİ OLMADI"

Analistler, cuma akşamı kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin notunu düşürmesinin piyasaların beklentileri doğrultusunda olduğunu, bu nedenle Borsa İstanbul'a etkisinin açılış ile sınırlı kaldığını belirtiyor. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 85.500 ve 86.200 seviyelerinin direnç, 84.400 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini kaydetti.

GÖZLER FED'DE

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere yönelik sınırlamaları ve ticaret konusunda koruyucu bir tutum takınabileceğine dair gelişmelerin yanında Japonya ve İngiltere merkez bankaları ile Fed'in çarşamba yapacağı toplantılara gözler çevrilecek. Fed'in faiz artışına yönelik mesajları yakından izlenecek.