Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyasalar, Fitch ve S&P'nin cuma akşamı olumsuz açıklamalarının ardından pazartesiyi merakla bekliyordu. Türkiye, hem son yatırım yapılabilir notunu kaybetmiş, hem de negatif izlemeye alınmıştı. Ancak korkulan olmadı. Hatta piyasalar, beklentilerin tam aksine hareket etti. Dolarda işlemler, 3,87'den başladı. Ardından kur, yüzde 1,5 değer kaybıyla 3,80'e kadar çekildi. Borsa ise son 6 ayın zirvesine tırmanarak, yüzde 3'ye yaklaşan primle 86 bin puanı aştı. Aylardır yaşanan olumsuzlukları fiyatlayan Dolar/TL paritesi, gelişmekte olan ülke kurlarından ayrışarak, spekülatif şekilde yükselmişti. Borsa İstanbul ise, yine benzerlerine göre oldukça iskontolu işlem görüyordu. Olumsuz beklentilerin fiyatlara dahil olması ve geride kalması, piyasanın daha gerçekçi dengelere doğru ilerlemesinde etkili oldu.

Bu arada Merkez Bankası dün repo ihalesi açmadı ve bankaları geç likidite penceresine yönlendirerek, yüksek orandan fonladı. TCMB, son günlerde sıklıkla kullandığı bu yöntemle, ortalama fonlama maliyetini yüzde 10.3'e kadar yükseltti. Böylece politika faizine göre 2 puanı aşan bir maliyetle, parasal sıkılaşmaya gitmiş oldu. Öte yandan dolar endeksi de, ABD'de ekonominin tahmin edilenden daha yavaş büyüdüğünü gösteren veriler üzerine geriledi. Piyasalar bu hafta, çarşamba günü yapılacak FED'in toplantısını takip edecek.