Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fitch Ratings ve Standart & Poor's, geçtiğimiz günlerde Türkiye ekonomisi hakkında peş peşe olumsuz açıklamalar yaptı. Fitch, Türkiye'nin notunu düşürürken S&P düşürme sinyali verdi. Dünyanın önde gelen finans kurumlarından Japan Credit Rating (JCR) ise bu açıklamaların şu anda yapılmasının yanlış olduğunu savundu.

JCR Eurasia Başkanı Orhan Ökmen, önemli olayların arifesinde derecelendirme kuruluşlarının not değişikliği yapmaması gerektiğini ifade etti. Ökmen, bunun derecelendirme işinin önemli bir taahhüdü olduğunu söyledi.

JCR Eurasia Başkanı Ökmen, Türkiye'nin şu anda oldukça dolu sahip olduğunu, dolayısıyla usül ve tekniğin ötesinde istisnai bir dönemden geçtiğini ifade etti.

'HAKSIZLIK VE ADALETSİZLİK OLUŞTURACAĞI BİLİNİR'

Önemli olayların arifesinde not değişikliği yapmamanın derecelendirme işinin yöntemsel olarak önemli bir taahhüdü olduğunu belirten Ökmen, "Böylesine istisnai konjonktür dönemlerini dikkate almadan yapılacak bir not değişikliğinin, haksızlık ve adaletsizlik durumu oluşturacağı bilinen bir sonuçtur. Gündem konularının sonuçlarının şekillenmesini beklemek öngörü hatasını, haksızlığı ve adaletsizliği önleyecek en doğru yöntemdir." ifadelerini kullandı.

Ökmen, Türkiye'nin yatırım yapılabilir notlarını koruma konusunda zorlandığı bir noktaya gelmiş olduğu, hatta teknik olarak not indirimi zeminine ulaştığı hususunda hiçbir tereddüt bulunmadığını ancak konjonktürün böylesine istisnai dönemlerinde, usulün teknikten önce gelmesi gerektiğinin en açık ve en önemli tarafsızlık kuralı olduğunu kaydetti.

'NOT HATASI YOKSA BİLE USÜL HATASI VAR'

Gündem konularının netleşmesini beklemeden not değişikliğine gidilmesinin, gündem konularının bir kısmının sonuçları üzerinde lehte ve aleyhte pozisyon yaptığının bilindiğini ifade eden Ökmen, "Reyting kuruluşlarının, ülkelerde ilave pozisyon yapmamaya veya ülkelerin kendi pozisyon sonuçları üzerinde etkili olmamaya özen göstermeleri beklenir. Not aksiyonlarının gerekçelerinde teknik olarak herhangi bir faktörel hatanın olmamış olması, usul hatasının varlığını yadsımaz." değerlendirmesinde bulundu.