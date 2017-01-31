İstanbul Kapalıçarşı'da 3,7860 liradan alınan dolar 3,7880 liradan, 4,0520 liradan alınan euro ise 4,0540 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,8090, liradan, euro ise 4,0560 liradan satılmıştı. 