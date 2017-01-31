İstanbul Kapalıçarşı'da 3,7860 liradan alınan dolar 3,7880 liradan, 4,0520 liradan alınan euro ise 4,0540 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,8090, liradan, euro ise 4,0560 liradan satılmıştı.
Dolar ne kadar?
31.01.2017 - 09:38 | Son Güncelleme: 31.01.2017 - 09:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada dolar 3,7880 liradan, euro ise 4,0540 liradan haftaya başladı.
Etiketler : Dolar,dolar ne kadar,
442850 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/442850.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER