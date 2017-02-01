Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

İstanbul Modern, 12 yıldır faaliyetlerini sürdürdüğü Salıpazarı liman sahasındaki Antrepo 4 binasına, çok özel bir sergiyle veda ediyor. “Liman” ismi verilen geniş çerçeveli sergide, farklı disiplinlerden 34 ismin resim, model, gravür, çizim, fotoğraf, video ve yerleştirmelerinden bir antoloji sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Çelenk Bafra ve Levent Çalıkoğlu’nun üstlendiği sergiyle, “liman” mefhumunun sembolik mânâlarına, liman sahalarındaki insan hikâyelerine ve bununla birlikte İstanbul’un tarihine bir bakış sunuluyor.

“MEKÂNI ANLAMLANDIRDIK”

Levent Çalıkoğlu “Sergi için çıkış noktamız İstanbul değildi ama sanırım İstanbul’un kalbine dokunduk. Bu sergiyi hazırlarken şehrin tarihî ve kültürel hikâyeleriyle yüz yüze geldik” dedi. İstanbul Modern’in bir antrepo yani gümrük deposunu sanat müzesine dönüştürerek faaliyet gösterdiğini hatırlatan Çelen Bafra da “Şu an bu liman değişim safhasında. Biz de geçici bir müddetliğine taşınıyoruz. Tüm bunlar olurken yaşadığımız sahayı, sanat yoluyla anlamaya ve anlamlandırmaya çalıştık. Kimi çok soyut kimi de realist çalışmaları bir araya getirdik” diye konuştu.

DİNO’DAN DOĞANÇAY’A...

Sergi, 19. asırdan günümüze, Türkiye sanatında deniz kenarında ve liman çevrelerinde gelişen kültürel hayatı sanatçıların gözünden anlatıyor. “Liman”, Burhan Doğançay, Abidin Dino, Feyhaman Duran, Ara Güler, Nevin Aladağ, Antonio Cosentino, Fausto Zonaro gibi çok sayıda usta sanatçının eserlerini bir araya getiriyor. Sergi, 4 Haziran’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Meçhule giden bir gemi

Sanatçı Antonio Cosentino’nun “Suriye Yıldızı” isimli çalışması, serginin dikkat çeken eserlerinden biri. Kullanılmış gıda tenekelerden yapılmış bir gemi olan “Suriye Yıldızı”, bir ironiyi temsil ediyor. Cosentino “Eserim, Suriye’de yaşanan büyük dramla irtibatlandırabileceğim bir iş. “Suriye Yıldızı” Halepli bir tüccarın Amerikan Frederick C. Murphy gemisini jilet olmaktan kurtarıp, Suriye için bir transatlantik tasarlamasına dair hikâyeye dayanıyor. Bu gemi, Suriye’den kaçmak isteyen insanları mecazi olarak taşıyabilecek bir vasıta” ifadelerini kullandı.