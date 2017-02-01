Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brent petrolün varil fiyatı, bugün ABD'de açıklanacak resmi stok verileri öncesinde 55 doların üzerinde seyrediyor.Dün, Brent petrolün varil fiyatı, Amerikan Petrol Entitüsü (API) stoklarının 5,8 milyon ile beklentilerin üzerinde artmasına karşın günü yüzde 0,43 artışla 55,61 dolardan tamamladı.

Bugüne küresel piyasalarda değer kaybeden dolardan güç alarak yükselişle başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.20 itibarıyla 55,53 dolardan alıcı bulurken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise yatay seyirle 52,82 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklancak Resmi Petrol Stok verilerinin ve ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararların petrol fiyatları üzerinde etkili olacağını kaydetti.Teknik açıdan Brent petrolün varil fiyatında, 54,30 dolar seviyesinin destek olarak önce çıktığını ifade eden analistler, 56,60 doların ise direnç olarak takip edileceğini belirtti.