Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Federasyon Konseyi bugünkü oturumunda Türk Akımı doğalgaz boru hattına ilişkin anlaşmanın onaylanmasını öngören yasayı kabul etti.

Parlamentonun alt kanadı Duma, anlaşmayı 20 Ocak'ta onaylamıştı.

Hükümetlerarası anlaşması Ekim 2016'da İstanbul'da imzalanan Türk Akımı projesi kapsamında, biri Türkiye pazarı, diğeriyse Avrupa pazarının ihtiyaçlarına yönelik olmak üzere 2 boru hattı inşa edilmesi planlanıyor.

Hatlardan her birinin kapasitesinin yıllık 15.75 milyar metreküp olacağı açıklanmıştı.

TBMM Genel Kurulu'nda 2 Aralık'ta kabul edilen anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Aralık'ta onaylanmış ve 6 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından resmen yürürlüğe girmişti.

Projenin her iki hattı da 2019 sonunda hizmete girecek.