Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün 3.7675'e kadar gerilemesinin ardından dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0.10 değer kaybıyla 3.7723'ten tamamladı. Dolar/TL bugün ise öğleden sonra düşüşe geçti ve 3.7589'u gördü. Kur şu dakikalarda 3.76 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 4.06'dan işlemde. Analistler, dolar endeksinin dün yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesi olan 99.430'u gördüğünü, euro/dolar paritesinin de 1.0812 ile Aralık 2016'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını kaydetti. Analistler, bugün yurt içinde Türkiye PMI ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ihracat rakamları, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararların takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan dolar/TL'de 3.7590 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 3.8080-3.8270 seviyelerinin ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.