Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 5,44 değer kazandı, dolar yüzde 4,54 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 88.389,50, en düşük ise 83.650,45 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,44 artışla 88.389,50 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,17 azalarak 144,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 2,13 değer kaybederek 967,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 242,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 237,00 liraya düştü.

Bu hafta euro yüzde 4,03 değer kaybederek 3,9800 liraya, ABD doları ise yüzde 4,54 azalışla 3,6970 liraya düştü. Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,79, yatırım fonları yüzde 0,24 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,98 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,22 arasında gerçekleşti.