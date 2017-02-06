Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

24 yıldır sektörde en çok satan marka olan Aura’nın hediye tavsiyelerinden biri, krom nikel paslanmaz çelik Çaymatik. Anında sıcak su sağlayan ürün, 149 lira fiyatla tüketiciyle buluşuyor ve 360 derece dönüş özelliği sunuyor. Gün boyu yorulan bedeni dinlendirmek için Pedilife adlı ürün de bir seçenek olabilir. Vücudun herhangi bir bölümünü hedef alıp kan dolaşımını hızlandıran, toksinlerin atılmasına yardımcı olurken bağışıklık sistemini destekleyen ürün, 50 çeşit farklı biyomanyetik dalga ile bedenin rahatlamasını sağlıyor. Ev temizliğinin iddialı ürünlerinden Aura Cleanmax Temizlik Robotu da, 5 ayrı cihazın işini yapıyor. Ürün, torbasız ve sulu filtrasyon sistemi, halı ve koltuk yıkamasının yanı sıra hijyen fonksiyonunu da bulunduruyor.