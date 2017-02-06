İstanbul Kapalıçarşı'da 144,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 145,10 liradan, 955 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 971 liradan, 132 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 136 liradan, 933 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 952 liradan, 466 liradan alınan Yarım Ziynet 476 liradan, 233 liradan alınan Çeyrek Ziynet 238 liradan satılıyor.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 144,30 144,50 144,90 145,10
Cumhuriyet Ata Lira 952,00 967,00 955,00 971,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 131,80 135,80 132,00 136,00
Lira(Tam) Ziynet 933,00 948,00 933,00 952,00
Yarım Ziynet 464,00 474,00 466,00 476,00
Çeyrek Ziynet 232,00 237,00 233,00 238,00