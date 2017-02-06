Altın fiyatları yükselişe geçti. Altının ons fiyatı 1.230 doları aşarak yaklaşık 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Altının onsu cuma gününü 1.218 dolardan tamamlamıştı.
Altının gram fiyatı, cuma günü öğleden sonra ABD'de açıklanan verilerin ardından dolar kuruna paralel düşüşle yüzde 0,8 azalarak günü 144,9 liradan tamamladı. Yeni haftada hafif yükselen altının gramı 145 doların üzerine çıktı.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 238, Cumhuriyet altını 980 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise cuma günü yüzde 0,24 yükselişle 1.218 dolardan günü tamamlamasının ardından bugün de yüzde 0,15 artışla 1.221 dolardan alıcı buluyor.