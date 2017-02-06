Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BIST 100 endeksi güne 732,46 puan ve yüzde 0,83'lük yükselişle 89.121,97 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 398,84 puan ve yüzde 0,45 değer kaybederek 87.990,67 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 87.339,56 puanı, en yüksek 89.537,82 puanı gören endeks, günü yüzde 1,17 düşüşle 87.357,86 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,67, sanayi endeksi yüzde 0,56, hizmetler endeksi yüzde 0,81 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yüzde 1,66 değer kazandı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.429,73 puan ve yüzde 1,32 azalarak 107.101,27 puandan kapandı. İşlem gören 502 hisse senedinin 115'i prim yaptı, 250'si geriledi.

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Halkbank ve Yapı Kredi Bankası bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Borsa 90 bin eşiğinde, yabancı hangi hisselerde?

Borsada yıl başından bu yana devam eden yükseliş bugün itibariyle 89 bin 537'ye kadar ulaştı. En çok merak edilen sorulardan biri ise yabancı yatırımcının ne yaptığı olmaya devam ediyor.

Rallinin devamını anlamak için toplam takasın yüzde 60'tan fazlasına sahip olan yabancı yatırımcının alım satım davranışı kritik olarak görülüyor.

Bu noktada Vakıf Yatırım analistlerinin 30 Ocak- 3 Şubat haftasında yabancı aracı kurumların takas değişimlerini incelediği çalışma önemli bulgular sağlıyor.

Yabancı aracı kurumların takas değişimleri, bu kurumlarda yerli yatırımcılar da işlem yapabildiğinden Borsa İstanbul'un açıkladığı aylık verilerden farklılaşabiliyor ancak günlük hacim dökümerinden sonra yabancı hareketine dair fikir verebilen en öncü göstergelerden biri kabul ediliyor.

HAFTALIK BAZDA YABANCI ARACI KURUM TAKASININ EN ÇOK ARTTIĞI 5 HİSSE

Vakıf Yatırım'ın söz konusu verilere dayalı analizinde geçen hafta yabancı takasının en çok Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Yataş, Menderes ve Cemtaş'ta arttığı görülüyor.

Değişimler sırasıyla yüzde 4,1 yüzde 3,6 yüzde 3,5 yüzde 3,4 ve yüzde 3,1 artış.

HAFTALIK BAZDA YABANCI ARACI KURUM TAKASININ EN ÇOK AZALDIĞI 5 HİSSE

Yabancı takasının en çok azaldığı hisseler ise, Temapol Polimer, Gübre Fabrikaları, Katmerciler, Anel Elektrik ve Euro Yatırım Holding.

Değişimler sırasıyla yüzde yüzde 5,3 yüzde 3,7 yüzde 3,3 yüzde 2,2 ve yüzde 2,2 azalış.

AYLIK BAZDA YABANCI ARACI KURUM TAKASININ EN ÇOK ARTTIĞI 5 HİSSE

Aylık değişimlere bakıldığında ise en çok Banvit'te artış yaşandığı görülüyor. Yabancı takası Banvit hisselerinde son bir ayda yüzde 16,9 artışa işaret ediyor. Bu hisseyi yüzde 10,4 ve yüzde 8,2 ile Yataş ve Türk Hava Yolları izliyor. Ardından yüzde 6,1 artışla Vakıfbank ve yüzde 5,8 artışla Yapı ve Kredi Bankası takip ediyor.

AYLIK BAZDA YABANCI ARACI KURUM TAKASININ EN ÇOK AZALDIĞI 5 HİSSE

Aylık bazda yabancı takasının en çok azaldığı hisse yüzde 20,2 ile Temapol Polimer olurken bu hisseyi yüzde 13,9 ile Net Holding ve yüzde 7,4 ile Gübre Fabrikaları izliyor. Bu hisseleri de yüzde 6,5 azalışla Berkosan ve yüzde 5,6 azalışla Net Turizm takip ediyor.

Verileri değerlendiren Vakıf Yatırım, Emek Elektrik, Adana Çimento C ve Tümosan'a yabancı takası en çok artan hisseler arasında yer almasına rağmen takas değişimine göre fiyat performansının geride kaldığına dikkat çekiyor.

OCAK AYININ EN'LERİ

Ocak ayı için Borsa İstanbul'un aylık verisini açıklaması beklenirken Vakıf Yatırım'ın tahmini şöyle:

Alım tarafınada Halkbank, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, İş Bankası C, Vakıfbank.

Satım tarafında ise Aselsan, Sabancı Holding, Net Turizm, Emlak Konut GYO ve Şişe Cam.