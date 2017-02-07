Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatandaş, kampanyaya yoğun ilgi gösterirken, 3 projede satış kotası doldu. 1 Şubat’ta başlatılan ve mart ayı sonuna kadar 15 bin konut için sürecek kampanya kapsamında ilk 5 günde 750 konut satıldı. Vadenin 240 aya kadar çıkarıldığı kampanyada elde edilen gelir de, 5 günde 605 milyon TL oldu. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, kampanyanın açıklandığı toplantıda 2,5 milyar TL ciro hedeflediklerini belirtmişti. İlk rakamlar, bu hedefin aşılacağına işaret ediyor. Peşinatın yüzde 5 olarak uygulandığı kampanyada; 60 aya ‘0’, 120 aya 0,45, 240 aya ise 0,79 vade farkı imkanı sunuluyor. Emlak Konut’un yanı sıra GYODER ile KONUTDER üyeleri de, projelerinde 240 ay vadenin yanında, çeşitli faiz oranları ve peşinatlarla kampanyayı destekliyor.

HANGİ PROJELER?

Adım İstanbul, Avrupa Konutları Başakşehir, Avrupark, Emlak Konut Başakşehir Evleri, Başkent Emlak Konutları, Batışehir, Büyükyalı İstanbul, Ebruli Ispartakule, Esenler Emlak Konutları, Evora Denizli, Evvel İstanbul, Gebze Emlak Konutları 3.Etap, Göl Panoroma Evleri, İstmarina, Karat 34, Karat Ofis Bakırköy, Koordinat Çayyolu, Körfezkent 4, Köy Zekeriyaköy, Maslak 1453, Park Mavera 2, Metropol İstanbul, Nevşehir Emlak Konutları, Nidapark Kayaşehir, Nidapark Küçükyalı, Niğde Emlak Konutları, Sofa Loca, Tema Şehir Konya, Tual Adalar, Tual Bahçekent.