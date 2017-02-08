Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Ağbal, fonun üçlü denetime tabi tutulacağını belirterek, devredilen şirketlerin yönetimlerinde de herhangi bir değişiklik olmayacağını söyledi. Fonun sermaye piyasalarında oynaklıkların engellenmesi için büyük altyapı projelerinin harekete geçirilmesine ivme sağlayacağını dile getiren Ağbal “Varlık Fonu sayesinde çok ciddi kaynak sağlanacak ve piyasalarda önemli aktör hâline gelecek. Başka alacağımız kararlarla Varlık Fonu önümüzdeki günlerde daha da güçlenecek. Kamu varlıklarından hangileri bir araya getirildiğinde nasıl daha stratejik bir hâl olabilir bunu düşünüyoruz” dedi. Fonun 3 aşamalı denetimi olacağını vurgulayan Ağbal, “Bağımsız denetim var, Başbakan tarafından görevlendirilen 3 denetim görevlisi olacak ve aynı zamanda meclis denetimi var. Her sene yıllık bağımsız denetim raporu ve Başbakan’a sunulan denetim raporu Meclise gidecek. Plan bütçe komisyonu her sene oturacak, fondaki tüm şirketleri tekrar tekrar denetlenecek” diye konuştu.