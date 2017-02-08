Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketine katılan ekonomistler, 2016'nın aralık ayında arındırılmamış sanayi üretim endeksinin 2015'in aynı ayına kıyasla yüzde 1,9 artmasını öngörüyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın açıklanacak aralık ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin 11'i arındırılmamış, 10'u takvim etkisinden arındırılmış ve 4'ü mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentisini bildirdi.

Buna göre ekonomistlerin aralıkta arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 1,9, medyanı ise yüzde 1,5 oldu. Ekonomistlerin söz konusu ay için arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 4,9 ila eksi 0,5 aralığında yer aldı.

Öte yandan, aralık ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 1,5 artacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,09 azalacağı tahmin ediliyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, 2016'nın kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 2,7, mevsim ve takvim etkisi arındırılmış sanayi üretimi endeksi aylık bazda değişim göstermedi.