Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2016 yılı Aralık ayında sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 arttığını, arındırılmamış endekste de artışın yüzde 1,2 olduğunu kaydeden Özlü, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldığını bildirdi. Son çeyrekte başlayan sanayi üretimindeki artışın Aralık ayında da devam ettiğini ve sanayinin ılımlı bir büyüme kaydettiğini söyleyen Bakan Özlü, "Gerek dış ticaret rakamlarında gerekse de kredi miktarlarındaki artışlar bize zaten bir büyümeyi işaret ediyordu. Bu büyüme sinyallerine rağmen, özellikle uluslararası piyasalardan kaynaklanan finansal oynaklıklar, yatırım ve tüketim harcamalarını kısıtlamış ve sanayi üretiminde daha yüksek bir artış yaşanmasını sınırlamıştır" dedi.

Her şeye rağmen, sanayi üretim endeksi, 2005 yılından bu tarafa en yüksek Aralık ayı değerine ulaştığını vurgulayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, "Aralık ayı verileriyle birlikte 2016 yılının son çeyreğine ve 2016 yılının tamamına dair verileri de elde etmiş oluyoruz. 2016 yılının son çeyreğinde takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi yüzde yüzde 2,1 büyürken, 2016 yılının tamamında sanayideki büyüme yüzde 1,8 olarak gerçekleşti. Son çeyrek büyümesinde iç talep koşullarındaki iyileşme ve üçüncü çeyrekte ertelenen tüketim ve yatırım harcamalarının yavaş yavaş devreye girmesi etkili olmuştur. Ayrıca, Avrupa Birliği ekonomisindeki toparlanmaya dönük adımlar ihracatımıza dolayısıyla da sanayi üretimimize olumlu yansımıştır" değerlendirmesinde bulundu.

“TÜRKİYE TÜM BU GELİŞMELERE RAĞMEN 2016 YILINDA SANAYİ ÜRETİMİNİ BÜYÜTMÜŞTÜR”

Türkiye 2016 yılında zor bir yıl geçirdiğinin altını çizen Özlü, "Başarısız darbe girişiminin getirdiği sorunlar, komşu ülkelerde yaşanan istikrarsızlıkların ticaret üzerindeki baskıları ve ülke için çok önemli bir yeri olan turizm sektörünün yaşadığı sorunlar, uluslararası finansal piyasalarda yaşanan çalkantılarla birleşince ekonomi üzerinde ciddi bir baskı oluşturmuştur. Fakat Türkiye bu zorlukları yenmiş, tüm bu gelişmelere rağmen 2016 yılında sanayi üretimini büyütmüştür. Ayrıca, ekonomiyi daha da büyütmek ve ekonomideki canlanmayı hızlandırmak üzere de birçok adım atıyoruz. Bazı ürünlerde açıklanan ÖTV ve KDV indirimleri bunun bir parçasıdır. Ayrıca, KOSGEB üzerinden verdiğimiz krediler ve Kredi Garanti Fonu’nun yapısında ve finansmanında attığımız adımlar da piyasayı tekrar hareketlendirecektir. Terörden etkilenen bölgelerde başlattığımız Cazibe Merkezleri programı, sadece o bölgeler için değil tüm ülke ekonomisinin kalkınmasına ivme kazandıracaktır" şeklinde konuştu.

2017 yılı taşların yerine oturacağı, bilinmezlerin azalacağı ve uluslararası çalkantıların azalacağı bir dönem olacağını belirten Bakan Özlü, özellikle referandum sonrasında, anayasa değişikliğinin kabul edilmesiyle birlikte, ekonomi için de güçlü, farklı ve yeni bir dönem başlayacağını, alınan tedbirlerin ekonomiye büyük canlılık kazandıracağını, ekonomiye en büyük gücün ise referandumda çıkacak olan ’evet’ kararı kazandıracağını vurguladı. Özlü, 2017’de, ülke büyümesinin ve özellikle de sanayi büyümesinin 2016’ya göre çok daha iyi olacağı bir yıl görüleceğini de sözlerine ekledi.