Kapalıçarşı'da 3,7160 liradan alınan dolar 3,7180 liradan satılıyor. 3,9720 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,9740 lira olarak belirlendi.Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7230 lira, avronun satış fiyatı ise 3,9770 lira olmuştu.
Dolar bugün ne kadar?
09.02.2017 - 10:35 | Son Güncelleme: 09.02.2017 - 10:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul serbest piyasada dolar 3,7180, avro 3,9740 liradan güne başladı.
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445409 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/445409.aspx
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