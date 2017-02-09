Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapalıçarşı'da 3,7160 liradan alınan dolar 3,7180 liradan satılıyor. 3,9720 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,9740 lira olarak belirlendi.Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7230 lira, avronun satış fiyatı ise 3,9770 lira olmuştu.