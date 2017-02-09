Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 3 Şubat ile biten haftada 377 milyon dolar azalarak 107 milyar 455 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 995 milyon dolar azalarak 92 milyar 517 milyon dolardan 91 milyar 522 milyon dolara geriledi.Altın rezervleri ise 3 Şubat haftasında 618 milyon dolar artarak 15 milyar 315 milyon dolardan 15 milyar 933 milyon dolara çıktı.